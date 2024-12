SAMU realiza parto de bebê em casa de Aquidauana

Divulgação

Uma bebê veio ao mundo na manhã de domingo (22), com a ajuda de funcionários do SAMU de Aquidauana.

A mãe entrou em trabalho de parto na residência, e a equipe teve que auxiliar a mãe no momento de nascimento da bebê.

Após todo atendimento de protocolo, as duas foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz.



A menina nasceu às 09h12 minutos com auxílio dos técnicos de enfermagem Hérika, Severino e apoio do condutor da viatura Leandro.