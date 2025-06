Samu reúne forças de segurança para alinhar ações em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana promoveu, no último dia 4, uma reunião com representantes das forças de segurança, órgãos fiscalizadores de trânsito e serviços de resgate e socorro do município. O encontro ocorreu na sala de reuniões dos Conselhos, na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.



O principal objetivo foi discutir estratégias para melhorar a comunicação entre as instituições e a coordenação em ocorrências relacionadas a sinistros de trânsito em áreas urbanas e rodovias estaduais e federais.



Participaram da reunião integrantes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). As entidades debateram formas de aprimorar o atendimento, a fiscalização e a execução de ações conjuntas, respeitando as atribuições de cada órgão.



De acordo com o coordenador municipal do Samu, Héverton Bandeira Bastos, a integração entre os órgãos busca reduzir o tempo de resposta nas emergências e facilitar o planejamento das ações.



O tenente-coronel Willian Silva do Nascimento, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, destacou que o trabalho será alinhado com foco na redução dos sinistros de trânsito. Já o capitão Carlos Antônio Saldanha da Costa, do Corpo de Bombeiros, pontuou que a articulação entre socorro e fiscalização pode impactar diretamente na eficiência dos atendimentos.



O diretor do Demutran, Flávio Gomes Filho, informou que o departamento oferece suporte nas ações preventivas e disponibilizará atendimento 24 horas para os sinistros de trânsito, com apoio de guincho.



O diretor da agência do Detran em Aquidauana, Tony Luiz Lemos da Silva, afirmou que as ações de fiscalização e o patrulhamento ostensivo terão continuidade, com foco na redução de infrações.



A reunião faz parte de um esforço conjunto para integrar os serviços e aprimorar o atendimento à população em situações de trânsito.

