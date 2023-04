Samu treina militares de diversas Organizações Militares do Exército

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, está promovendo nos dias 24 a 28 de abril, o 1° Treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar APH, estão participando do treinamento militares de diversas Organizações Militares do Comando Militar do Oeste – CMO.

O exercício está sendo elaborado para adestramento e treinamento da interoperabilidade das OMs, e conta com a participação de 41 militares oficiais, subtenente, sargentos, cabos e soldados do CMO, 47° B Inf, 18° Bda Inf Pan, 9° BECmb, 9° B Sup, 6° B Int Mil, 17° B Fron, 4° Cia E Cmb Mec, 2° Cia Fron, e civis que compõem o efetivo do SAMU.

O treinamento que inclui a parte prática e teórica para capacitar a prestação de atendimento em situações de emergência. A capacitação está sendo realizada no Auditório Visconde de Taunay no 9° Batalhão de Engenharia de Combate.

Os instrutores são do Núcleo de Educação Permanente do SAMU de Aquidauana e estão promovendo aulas sobre traumas, ferimentos, imobilizações, parada cardiorrespiratória, stop the bleed, atendimento veicular, entre outros. Entre os oficiais, subtenente, sargentos, cabos e soldados treinados encontram-se médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, padioleiros e condutores.

O coordenador municipal do SAMU, Héverton Bastos destaca a oportunidade do SAMU estar realizando o treinamento no 9º BECmb.

“Várias instituições estão nos procurando, inclusive de outros municípios, isso decorrente do excelente trabalho desenvolvido pela gestão por meio da Prefeitura de Aquidauana e Secretaria Municipal de Saúde que não mede esforços para manter o SAMU com um serviço de qualidade”, finaliza Bastos.