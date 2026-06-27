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Lei institui Jogos Evangélicos no calendário oficial de Aquidauana

Nova legislação prevê a realização anual do evento no mês de agosto, visa fortalecer a integração entre as igrejas evangélicas e atualiza a norma que regulamenta a iniciativa no município

Anibal Placêncio

Publicado em 27/06/2026 às 08:44

Atualizado em 27/06/2026 às 08:54

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Abertura dos Jogos Evangélicos em 2025: agora, competição passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Sancionada pela Prefeitura de Aquidauana, a Lei Ordinária nº 3.089/2026 institui e inclui oficialmente os Jogos Evangélicos no Calendário Oficial de Eventos do município. A nova legislação, assinada pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), foi publicada na edição de quinta-feira (25) do Diário Oficial.

O texto estabelece que a competição será realizada anualmente no mês de agosto e revoga a Lei Municipal nº 2.867/2023, promovendo a atualização das normas que tratam do evento. O objetivo é fortalecer a integração entre as igrejas evangélicas de Aquidauana, incentivar a prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde e do bem-estar, estimular a participação da juventude em atividades comunitárias e difundir valores como respeito, fraternidade, união e solidariedade.

Também ficam definidas as modalidades esportivas que farão parte da programação, entre elas futsal masculino livre, futsal veterano, futsal feminino livre e voleibol misto, além de permitir a inclusão de outras competições conforme a organização do evento.

A legislação prevê, ainda, que os Jogos Evangélicos poderão ser realizados em parceria com igrejas, organizações religiosas, secretarias municipais, instituições privadas e outras entidades interessadas em colaborar com a iniciativa. As despesas serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, mas também poderão contar com recursos provenientes de convênios, parcerias público-privadas e emendas parlamentares.

Projeto de lei

A lei teve origem em projeto apresentado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero (PSDB). Ao defender a proposta, o parlamentar destacou que a iniciativa busca ampliar os espaços de convivência entre as igrejas evangélicas, incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a participação da juventude em atividades esportivas e comunitárias.

Segundo Romero, os Jogos Evangélicos representam uma oportunidade de promover a união entre as congregações do município por meio do esporte, valorizando princípios como respeito, solidariedade e convivência saudável, além de aproximar as famílias aquidauanenses.

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