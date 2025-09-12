Santa Casa esclarece situação de paciente ferido em acidente de pesca

Hospital reforça que atendimento foi realizado e quadro é estável
Santa Casa de Campo Grande / Arquivo
A Santa Casa de Campo Grande informou, nesta sexta-feira (12), que o pescador Erasmo Luiz Portilho, de 46 anos, permanece internado sob cuidados médicos após ter sido ferido no braço pelo ferrão de um peixe da espécie pintado, durante uma pescaria no Rio Aquidauana.
Segundo o hospital, o paciente foi atendido na manhã de quinta-feira (11), às 10h41, quando passou por avaliação clínica e foi internado. Desde então, recebe todos os medicamentos necessários ao quadro, incluindo analgésicos e antibióticos, além de monitoramento contínuo dos sinais vitais.
De acordo com a nota, a intervenção cirúrgica indicada para o caso não se caracteriza como emergência, já que não havia risco iminente de morte. No entanto, diante da urgência apresentada, o procedimento foi programado para ser realizado nesta sexta-feira (12).
A unidade hospitalar explicou ainda que, devido à atual superlotação, o paciente segue aguardando disponibilidade para a realização da cirurgia. Apesar disso, a Santa Casa reforça que Erasmo permanece estável, sem alterações que representem risco à vida, recebendo acompanhamento médico regular.
