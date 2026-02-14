Santuário de Nossa Senhora Aparecida realiza Missa de Ação de Graças

Pascom

A Paróquia Imaculada Conceição realizou na manhã deste sábado (14), uma Missa de Ação de Graças pela reforma do piso do Santuário de Nossa Senhora Aparecida., localizado na Rodovia MS-450, Estrada Parque.



A celebração foi presidida pelo Padre Paulo de Souza, Pároco local, e contou com um café compartilhado entre os fiéis, promovendo um momento de confraternização e agradecimento pela conclusão da melhoria realizada no espaço religioso.





A celebração foi aberta à comunidade e marcou um momento especial para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, que acompanham e participam das atividades do santuário.



