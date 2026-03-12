Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá missa neste sábado

Divulgação

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na rodovia MS-450, na Estrada Parque, realizará uma missa no sábado (14), a partir das 6h.



A celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim (MS).



De acordo com a organização, após a missa será realizado um café da manhã compartilhado entre os participantes.



A celebração é aberta à participação da comunidade.