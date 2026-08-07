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Momento de fé na MS-450

Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá missa neste sábado

Celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/08/2026 às 10:00

Atualizado em 07/08/2026 às 11:05

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Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica localizado na rodovia MS-450 / Arquivo O Pantaneiro

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na rodovia MS-450, na Estrada Parque, entre Aquidauana e Camisão realizará uma missa neste sábado (08), a partir das 06h.

A celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim.

De acordo com a organização, após a missa será realizado um café da manhã compartilhado entre os participantes.

A celebração é aberta à participação da comunidade.

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