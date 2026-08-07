Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá missa neste sábado

Celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim
Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica localizado na rodovia MS-450 / Arquivo O Pantaneiro
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na rodovia MS-450, na Estrada Parque, entre Aquidauana e Camisão realizará uma missa neste sábado (08), a partir das 06h.
A celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim.
De acordo com a organização, após a missa será realizado um café da manhã compartilhado entre os participantes.
A celebração é aberta à participação da comunidade.
Aquidauana
Fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e foi registrado em dia marcado por apagão, falta de água e em meio à suspensão da queima controlada em MS
Assistência Social
Veículo será utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e recebeu investimento de mais de R$ 320 mil
Feminicídio
Crime ocorreu durante a madrugada; homem fugiu antes da chegada das equipes policiais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS