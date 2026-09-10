Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá missa neste sábado

Celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição; haverá café da manhã no local
Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica localizado na rodovia MS-450 / Arquivo O Pantaneiro
O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na rodovia MS-450, na Estrada Parque, entre Aquidauana e o distrito de Camisão, realizará uma missa neste sábado (12), a partir das 06h.
A celebração é organizada pela Paróquia Imaculada Conceição, da Diocese de Jardim.
De acordo com a organização, após a missa será realizado um café da manhã compartilhado entre os participantes.
A celebração é aberta à participação da comunidade.
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