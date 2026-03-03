DivulgaÃ§Ã£o

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, informou que na manhã deste domingo (8) a Polícia Militar foi acionada após um fiel confundir fogos indoor com um possível artefato explosivo no local.



Segundo o Santuário, os fogos haviam sido utilizados durante um casamento realizado na noite anterior nas dependências da igreja. O material é próprio para ambientes internos e costuma ser utilizado em eventos e celebrações.



Após o acionamento, uma equipe da Polícia Militar esteve no local, onde foram adotados os protocolos de segurança. Durante a verificação, foi constatado que se tratava apenas dos fogos indoor utilizados na celebração, não havendo qualquer risco ou ocorrência de natureza criminosa.



Em nota, o Santuário agradeceu a atuação das autoridades e informou que não houve situação de perigo, classificando o caso como um mal-entendido.