09 de MarÃ§o de 2026 • 10:36

PolÃ­cia

SantuÃ¡rio esclarece mal-entendido apÃ³s acionamento da polÃ­cia em Campo Grande

Os fogos haviam sido utilizados durante um casamento realizado na noite anterior nas dependÃªncias da igreja

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 Ã s 07:55

Atualizado em 09/03/2026 Ã s 08:30

DivulgaÃ§Ã£o

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, informou que na manhã deste domingo (8) a Polícia Militar foi acionada após um fiel confundir fogos indoor com um possível artefato explosivo no local.

Segundo o Santuário, os fogos haviam sido utilizados durante um casamento realizado na noite anterior nas dependências da igreja. O material é próprio para ambientes internos e costuma ser utilizado em eventos e celebrações.

Após o acionamento, uma equipe da Polícia Militar esteve no local, onde foram adotados os protocolos de segurança. Durante a verificação, foi constatado que se tratava apenas dos fogos indoor utilizados na celebração, não havendo qualquer risco ou ocorrência de natureza criminosa.

Em nota, o Santuário agradeceu a atuação das autoridades e informou que não houve situação de perigo, classificando o caso como um mal-entendido.

