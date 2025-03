SapicuÃ¡ Pantaneiro Ã© finalista de prÃªmio internacional e mobiliza Aquidauana para votaÃ§Ã£o

Divulgação/ Sapicuá Pantaneiro

O projeto cultural Sapicuá Pantaneiro, localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, alcançou reconhecimento internacional ao se tornar finalista do Prêmio Ibero-Americano de Destinos Turísticos Inteligentes. O projeto concorre na categoria "Inclusão e Sustentabilidade Social", que valoriza iniciativas que promovem o desenvolvimento econômico e cultural de comunidades locais.



Resgatando tradições e transformando vidas



O Sapicuá Pantaneiro tem como missão preservar e fortalecer as tradições culturais do Pantanal, integrando-as à economia criativa. Entre suas ações de destaque está a revitalização da confecção da Faixa Paraguaia/Pantaneira, um saber tradicional que voltou a gerar oportunidades de renda para artesãos e artesãs da região. Além disso, o projeto promove atividades de formação e capacitação, impactando diretamente a vida de muitas famílias.



Agora, na reta final da premiação, o Sapicuá Pantaneiro conta com o apoio da comunidade para conquistar esse importante reconhecimento.

Como votar e apoiar o projeto?



Acesse @feriaFIDI no Instagram.

Siga o perfil para validar seu voto.

Encontre a publicação oficial na categoria "Inclusão e Sustentabilidade Social": https://www.instagram.com/p/DGzUk5ON6aS/?img_index=1

Comente #SocialSapicua para registrar seu voto.



A votação ocorre de 5 a 12 de março – um voto por usuário.



Programação cultural fortalece a identidade pantaneira



Além da premiação, o Sapicuá Pantaneiro mantém uma agenda intensa de atividades culturais e formativas. Entre as iniciativas em andamento estão:



Oficina de Tecelagem Faixa Pantaneira/Paraguaia – Com metodologia do próprio projeto, dividida em três turmas entre março e abril.



Curso de Pães e Bolos para Hotéis e Fazendas – 22/04 a 25/04, sob a orientação da chef Fátima Ricardo, com sorteio de um batedeira de bolo entre os participantes.



Treinamento para Liderança – 12/04, com Ceciliane de Medeiros, abordando transformação de ambientes de trabalho com saúde, segurança e qualidade.



Experiência: Acampamento de Comitiva "Pantaneirinho no Mesmo" – 26/04 a 27/04, proporcionando a crianças de 8 a 10 anos vivências autênticas da cultura pantaneira, incluindo pernoite, contação de histórias e práticas tradicionais.



O Sapicuá Pantaneiro segue firme em sua missão de valorizar a cultura do Pantanal e promover impacto social. Para saber mais sobre o projeto e apoiar essa iniciativa, acesse: www.sapicuapantaneiro.com.br



As inscrições de todos os cursos e oficinas continuam abertas. Mais informações podem ser obtidas pelo número: (67) 99685-6442.







