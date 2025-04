Sapicuá Pantaneiro promove encontro para saúde integral em comunidades do Pantanal

Cleiciane de Medeiros é fundadora do projeto Você no Mundo / Redes sociais

Homens e mulheres pantaneiros terão a oportunidade de participar de uma experiência única de autoconhecimento e bem-estar. O projeto Sapicuá Pantaneiro realiza, nos próximos dias, um encontro especial com Cleiciane de Medeiros, focado na saúde integral e no fortalecimento emocional das comunidades tradicionais do Pantanal.

A atividade vai muito além de uma simples palestra. O encontro será uma experiência prática, em que os participantes conhecerão a técnica da Focalização — uma prática simples e transformadora que ajuda a acessar sentimentos, aliviar desconfortos internos e abrir novos caminhos para uma vida mais leve, criativa e saudável.

Dividido em duas turmas separadas, para homens e mulheres, o evento cria um espaço de acolhimento e respeito, permitindo que cada participante fale, escute ou apenas esteja em silêncio, conforme sua vontade.

Convite para mulheres e homens pantaneiros

Para as mulheres pantaneiras, que tradicionalmente acumulam tarefas, cuidados e desafios diários, o convite é para um reencontro consigo mesmas: um momento de reconexão com a força, o valor e o merecimento de cada uma.

Para os homens pantaneiros, criados muitas vezes para aguentar tudo calados, o encontro é uma oportunidade de aliviar pesos emocionais, compreender melhor os próprios sentimentos e descobrir formas mais potentes de ser e viver.

Transformação com raízes na cultura local

O projeto conecta saúde emocional e sabedoria ancestral, valorizando a cultura pantaneira, como a tradicional faixa pantaneira e as histórias que compõem a identidade regional. Tudo é feito com profundo respeito à tradição local.

A facilitadora do encontro, Cleiciane de Medeiros, é especialista em ergonomia contemporânea e focalização, com mais de 25 anos de experiência e milhares de vidas impactadas positivamente por seu trabalho. Ela é fundadora do projeto Você no Mundo, que atua no Brasil e no exterior promovendo transformação pessoal e organizacional.

Gratuito e para todos

O evento é gratuito e aberto a todos da comunidade. Não é necessário ter experiência prévia — basta o desejo de cuidar de si e viver de forma mais plena.

O Sapicuá Pantaneiro reforça: este encontro é um presente para quem carrega no coração a força e a sabedoria do Pantanal.