Sarau do Trabalhador animará feriado em Piraputanga

O feriado do Dia do Trabalhador promete ser de muita música, alegria e reencontros em Piraputanga. Nesta sexta-feira, 1º de maio, a partir das 18 horas, o calçadão da praça recebe o “Sarau do Trabalhador”, uma celebração especial promovida pelo Coletivo de Artistas da Estrada Parque com apresentações do grupo “Ouros da Casa”.

A proposta do evento é simples e acolhedora: reunir amigos, famílias e visitantes para uma noite descontraída ao ar livre. A organização convida o público a levar sua cadeira, o cooler e a vontade de aproveitar bons momentos ao som de artistas independentes que cantam por amor à música e à cultura regional.

O Sarau do Trabalhador nasce com o espírito de valorização dos talentos locais e da convivência comunitária, transformando o calçadão de Piraputanga em um espaço de arte, conversa e confraternização. Em clima de amizade e celebração, o público poderá colocar a conversa em dia enquanto prestigia apresentações cheias de autenticidade e emoção.

Os integrantes do Coletivo de Artistas da Estrada Parque destacam que o evento é feito de forma independente, movido pela paixão pela música e pelo desejo de fortalecer a cultura na região. A expectativa é reunir moradores de Aquidauana, Anastácio e visitantes que costumam aproveitar os feriados no distrito turístico.

Com o cenário encantador de Piraputanga e a energia dos músicos locais, a noite promete ser especial para quem busca um feriado diferente, leve e repleto de boa música.