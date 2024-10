Sarau em comemoração ao aniversário de Piraputanga reúne comunidade

Figueira do Bidí / Divulgação, Arquivo Pessoal

Um sarau para comemorar o aniversário do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, celebrado na última quinta-feira (24), foi realizado no domingo (27), com a participação da comunidade.

O evento foi realizado com os artistas da casa e a majestosa figueira do Bidí foi o cenário escolhido.

Foram mais de 10 músicos moradores fazendo suas homenagem.

A população compareceu em peso para prestigiar a noite descontraída com vários estilos musicais.

O evento foi realizado pela NATUR PIRA de última hora junto com a população.