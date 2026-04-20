Acessibilidade

20 de Abril de 2026 • 16:15

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Sargento com passagem por Aquidauana é 3ª vítima fatal de acidente com explosão no RJ

2º Sargento Brendon Teodoro Marinato serviu no 9º BECmb entre 2016 e 2025; campanha solidária arrecada fundos para ajudar esposa, que é natural de Aquidaua

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 12:17

Atualizado em 20/04/2026 às 12:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jornal Correio do Brasil

Três pessoas morreram em acidente ocorrido no último domingo (19) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa (RJ). Entre as vítimas está o 2º sargento do Exército Brasileiro Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, que tinha passagem por Aquidauana, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (20), na Santa Casa de Barra Mansa, no estado fluminense.

O acidente envolveu uma carreta que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP), que tombou, explodiu e caiu em uma ribanceira no km 273 da Dutra, entre os bairros Vila Principal e Boa Sorte. As circunstâncias seguem sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Marinato era amplamente conhecido em Aquidauana, onde serviu no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) entre os anos de 2016 e 2025. Atualmente, ele estava lotado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), e era reconhecido pelo comprometimento com a carreira militar.

A esposa do sargento, Julia de Lara Prado, de 28 anos, natural de Aquidauana, também estava no veículo Siena no momento do acidente. Ela foi socorrida e permanece internada em estado grave na Santa Casa de Barra Mansa, onde segue sob cuidados médicos.

Além do sargento e da esposa, outras pessoas foram atingidas pelo acidente. A primeira vítima fatal identificada foi a jovem Yasmin Emily Nogueira Avellino, de 18 anos, que estava na garupa de uma moto e morreu no local. O condutor da moto, Jhonatan Wisley Nogueira de Assunção, auxiliar de serviços gerais de 25 anos, está internado na Santa Casa, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

O motorista da carreta tanque também morreu no acidente, mas seu nome ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo a PRF, uma moto com duas pessoas está desaparecida, e equipes realizam buscas na região.

Rede de apoio solidária para ajudar aquidanense que sobreviveu

Uma rede de apoio foi criada para ajudar a família de Julia, que enfrenta custos elevados com tratamento médico e deslocamentos neste momento de dor. As doações podem ser feitas via PIX para a chave 08702207133 (CPF), em nome de Isabela De Lara Prado. Qualquer valor é bem-vindo. Quem não puder contribuir financeiramente pode compartilhar a campanha para ampliar o alcance da ajuda.

tragédia rio

O Jornal O Pantaneiro manifesta solidariedade aos familiares e amigos do sargento Brendon Teodoro Marinato neste momento de dor, além de manter votos de pronta recuperação a Julia de Lara Prado e às demais vítimas internadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Domingo será quente e seco em Aquidauana e região

PROGRAMAÇÃO

Neste sábado tem Feira em Piraputanga

URGENTE

Colisão entre motos deixa mulher gravemente ferida em Aquidauana

Vítima teve dedos do pé amputados e foi socorrida pelo SAMU após acidente na Vila Pinheiro

É HOJE

Documentário sobre Mulheres Terena será lançado nesta noite em Aquidauana

Publicidade

Tecnologia

Aquidauana implanta Inteligência Artificial em compras públicas e capacita servidores

ÚLTIMAS

ATENÇÃO

Bombeiros atuam em possível vazamento de produto químico em Corumbá

Apesar do susto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos.

SAÚDE

Anvisa discute norma para manipulação de canetas emagrecedoras

Diretoria debaterá proposta de novas normas no dia 29 de abril

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo