Sargento com passagem por Aquidauana é 3ª vítima fatal de acidente com explosão no RJ

Jornal Correio do Brasil

Três pessoas morreram em acidente ocorrido no último domingo (19) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa (RJ). Entre as vítimas está o 2º sargento do Exército Brasileiro Brendon Teodoro Marinato, de 29 anos, que tinha passagem por Aquidauana, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (20), na Santa Casa de Barra Mansa, no estado fluminense.

O acidente envolveu uma carreta que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP), que tombou, explodiu e caiu em uma ribanceira no km 273 da Dutra, entre os bairros Vila Principal e Boa Sorte. As circunstâncias seguem sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Marinato era amplamente conhecido em Aquidauana, onde serviu no 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) entre os anos de 2016 e 2025. Atualmente, ele estava lotado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), e era reconhecido pelo comprometimento com a carreira militar.

A esposa do sargento, Julia de Lara Prado, de 28 anos, natural de Aquidauana, também estava no veículo Siena no momento do acidente. Ela foi socorrida e permanece internada em estado grave na Santa Casa de Barra Mansa, onde segue sob cuidados médicos.

Além do sargento e da esposa, outras pessoas foram atingidas pelo acidente. A primeira vítima fatal identificada foi a jovem Yasmin Emily Nogueira Avellino, de 18 anos, que estava na garupa de uma moto e morreu no local. O condutor da moto, Jhonatan Wisley Nogueira de Assunção, auxiliar de serviços gerais de 25 anos, está internado na Santa Casa, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

O motorista da carreta tanque também morreu no acidente, mas seu nome ainda não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo a PRF, uma moto com duas pessoas está desaparecida, e equipes realizam buscas na região.

Rede de apoio solidária para ajudar aquidanense que sobreviveu

Uma rede de apoio foi criada para ajudar a família de Julia, que enfrenta custos elevados com tratamento médico e deslocamentos neste momento de dor. As doações podem ser feitas via PIX para a chave 08702207133 (CPF), em nome de Isabela De Lara Prado. Qualquer valor é bem-vindo. Quem não puder contribuir financeiramente pode compartilhar a campanha para ampliar o alcance da ajuda.

O Jornal O Pantaneiro manifesta solidariedade aos familiares e amigos do sargento Brendon Teodoro Marinato neste momento de dor, além de manter votos de pronta recuperação a Julia de Lara Prado e às demais vítimas internadas.

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