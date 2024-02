SAS e SESAU trabalharam prevenção e cuidados no 10º Pirafolia

Antes mesmo do Pirafolia começar na noite de sábado (10), a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana (SESAU) esteve no distrito de Piraputanga realizando blitz orientativa para os foliões.

A ação de conscientização iniciou já na manhã de sexta-feira (09), com a panfletagem contendo informações importantes sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS) e, também, com distribuição de camisinha e realização de testes rápidos.

Denominada “Carnaval com Saúde”, a ação foi realizada pela equipe do Programa de Controle IST/AIDS e se estendeu durante as duas noites de carnaval do Pirafolia (09 e 10).

Também em sistema de plantão, com intuito de alertar aos foliões, a equipe da Secretaria de Assistência Social (SAS) esteve todas as noites de carnaval, com o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) que trabalhou a prevenção e orientação sobre a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Com o lema de campanha estadual: “Pule, Brinque e Cuide: unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, a equipe da SAS realizou abordagens, entregou material explicativo e orientativo, bem como, destacou os diversos serviços prestados pelo órgão.