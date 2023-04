SAS orientou mais de 2 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família

Divulgação

Ao longo do mês de março, aconteceu na área urbana do munícipio de Aquidauana, as Reuniões Socioeducativas do Bolsa Família, com a participação de mais de 2 mil famílias.

Realizada pela equipe Cadastro Único/Bolsa Família, da Secretaria de Assistência Social, a equipe contou com apoio do CRAS I e II e das ESFs da Secretaria Municipal de Saúde, para conseguir mobilizar e reunir todos as famílias.

De acordo com o coordenador do Bolsa Família em Aquidauana, Antoniel Riquelme o objeto das reuniões foi de “informar sobre o programa do qual eles participam, quais são os seus direitos e deveres e, assim, participando das reuniões, os beneficiários ficam informados das regras e correm menos o risco de perderem o benefício”.

Anteriormente, ao longo do mês de fevereiro, as Reuniões Socioeducativas do Bolsa Família aconteceram em todas as aldeias do município de Aquidauana. “Fomos uma a uma, graças à parceria com os caciques locais que convocaram os beneficiários e, ainda, disponibilizaram e organizaram espaço para que as reuniões fossem um sucesso”, relatou o coordenador Antoniel.

É válido lembrar que, dentre os requisitos para continuar sendo contemplado com o benefício do Bolsa Família, é preciso que a(s) criança(s) esteja(m) frequentando a escola e, também, estar em dia com o acompanhamento na ESF de sua referência.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a gestão da secretária Josilene Rodrigues e conforme um plano de trabalho traçado com o prefeito Odilon Ribeiro, tem colocado as equipes em prontidão, tanto na cidade, como nas aldeias e distritos, para atender a comunidade, visando que ninguém fique sem informação e que for perfil possa receber os benefícios do governo.

Com isso, com a frequente mobilização da equipe da SAS, mais famílias em Aquidauana tem conseguido ter acesso aos programas de assistência do governo, podendo receber um dinheiro que faz a diferença dentro do lar e, também, que impulsiona a economia local, pois quem recebe os benefícios, consome, compra, gasta e faz circular esse recurso no comércio da cidade, das vilas e bairros.