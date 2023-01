Saúde alerta população para tomar as vacinas disponíveis em Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana emitiu alerta a população de Aquidauana para a necessidade de completar o esquema vacinal contra a Covid-19, principalmente, com o carnaval e a volta às aulas se aproximando.

Dados do Sistema Municipal de Digitação e de Cadastro Populacional (GSEA) revelam que apenas 12% da população aquidauanense, acima de 35 anos, completou o esquema vacinal tomando a 4ª dose. Ou seja, 2.429 pessoas foram imunizadas com o ciclo completo da vacinação. Este índice é considerado muito baixo, alerta as autoridades municipais de saúde.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Aquidauana, enfermeira Camila Mayer Mirowski, avalia como preocupante o desinteresse da população em seguir o esquema completo de vacinação.

“Queremos alertar a população para que todos completem seus esquemas vacinais. Estamos se aproximando do carnaval, um período de grande aglomeração de pessoas, essa situação é propicia para contaminação exponencial entre as pessoas. Precisamos que todos completem o esquema vacinal, evitando assim a evolução da forma grave da doença”, disse a coordenadora Camila, da Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda conforme os dados do GSEA, em Aquidauana, 39.983 pessoas tomaram a 1ª dose; 35.308, a 2ª dose; 23.260 a 3ª dose; e, somente, 2.429 pessoas tomaram a 4ª dose; totalizando 108.023 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas no município.

Por faixa etária os dados são: de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias tomaram a D1: 3,5% e D2: 0,18%; de 3 anos a 4 anos 11 meses e 29 dias tomaram a D1: 29% e D2: 8,40%; de 5 anos a 11anos 11 meses e 29 dias tomaram a D1: 82%, D2: 55%, D3: 1%; de 12 anos a 34 anos 11 meses e 29 dias tomaram a D1: 130%, D2: 102% e D3 59%; de 35 anos acima D1: 118%, D2: 111%, D3: 88% e D4: 12%.

VACINAÇÃO INFANTIL

A Coordenação da Vigilância em Saúde também informou que a vacinação infantil contra a Covid, com as vacinas Pfzer Baby e Coronavc estão sendo feitas por agendamento. Isso ocorre por conta das poucas doses que são distribuídas pelo Estado aos municípios, seguindo uma estimativa populacional de cada município.

A população pode e deve procurar o seu agente de saúde ou a enfermeira responsável no seu ESF de referência para tomar as doses e concluir o esquema vacinal.

Conforme as últimas deliberações das autoridades sanitárias estão liberadas o esquema de 3 doses para as pessoas de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias; 3º dose para o público a partir de 5 anos, que tenha o esquema de duas doses completos e 4 meses completos da última dose; a 4ª dose continua para o publico com mais de 35 anos (população em geral).

Profissionais de saúde e pessoas imunocomprometidas (por meio de apresentação de laudos) pode ser vacinada com a 4ª dose após completarem 18 anos e, também, intervalo de 4 meses da última dose.