Saúde de Aquidauana alerta sobre cuidado e prevenção às doenças cardíacas

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), alerta a população sobre o cuidado e prevenção às doenças cardíacas, principalmente, com o aumento da temperatura no verão.



Tem sido frequente em Aquidauana, tanto nas ESFs, quanto nos hospitais, os casos de cidadãos que procuram atendimento médico pois sentiram indisposição devido ao calor intenso e, também, por fatores ligados as condições físicas.



É o médico cardiologista que pode identificar, prevenir e tratar problemas cardíacos, como: arritmias, pressão alta, infarto, insuficiência cardíaca, entre outros. Dada a importância desse tema em Aquidauana, a cardiologista Drª. Paola Barbero, médica da Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana, destaca a importância da adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e monitoramento regular da saúde, como formas eficazes de prevenir doenças do coração.



Ainda em destaque, a médica enumera alguns dos sintomas que podem indicar que há algo de errado com o seu coração: dor no peito (especialmente do tipo em aperto); cansaço e falta de ar mesmo aos pequenos esforços; palpitações e batimentos cardíacos irregulares; desmaios, Inchaço em pernas, tornozelos e pés; dor no pescoço e região do maxilar.



A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana orienta que, todo cidadão, em caso de sentir os sintomas mencionados deve procurar a ESF mais próxima e buscar ajuda médica. E em casos específicos, o médico da ESF fará o encaminhamento para o especialista.