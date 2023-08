Saúde de Aquidauana forma mais 97 agentes de saúde e endemia

Nesta sexta-feira, dia 4, dentro das comemorações alusivas aos 131 anos de Aquidauana, na Câmara Municipal de Aquidauana, acontecerá a formatura do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e em Vigilância em saúde com Ênfase no Combate às Endemias.

Foram 11 meses de curso, o qual iniciou em agosto de 2022 e encerrou em julho deste ano, do qual participaram 97 alunos, sendo agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Divididos em 04 turmas, eles tiveram aulas práticas ministradas por enfermeiras do município e as aulas teóricas online pelo programa Mais CONASEMS.

O curso que faz parte do Programa Saúde com Agente, é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (CONASEMS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, fez a adesão ao programa para garantir a capacitação e qualificação gratuita aos agentes de saúde e de endemias do município.