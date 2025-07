Saúde de Aquidauana ganha reforço com nova caminhonete

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana passou a contar com mais um reforço em sua frota. Trata-se de uma caminhonete Ranger XLS, entregue pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A entrega oficial ocorreu nesta semana, em cerimônia realizada na Capital.



Na manhã desta quinta-feira (4), o prefeito Mauro do Atlântico recebeu oficialmente o veículo na Central de Ambulância da Sesau, acompanhado pela secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, pelo chefe da Central, Enrique de Mello, e pela equipe de motoristas que atua no município.



O novo veículo será destinado ao apoio das equipes de campo, especialmente para atender áreas rurais e regiões com acesso mais difícil. “Com esta caminhonete, vamos reforçar ainda mais o nosso trabalho para chegar nas áreas de difícil acesso. É um investimento muito importante para nossa saúde municipal”, afirmou o prefeito Mauro.



A aquisição do veículo foi viabilizada por meio de dotação orçamentária articulada pelo deputado federal Geraldo Resende, integrando o conjunto de 114 veículos — entre ambulâncias e caminhonetes — que estão sendo destinados pelo Governo do Estado aos 79 municípios sul-mato-grossenses.

