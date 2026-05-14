Saúde de Aquidauana presta homenagem a profissionais da enfermagem

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana promoveu um encontro especial para homenagear técnicos e enfermeiros da rede municipal em alusão ao Dia da Enfermagem, celebrado em 12 de maio. Durante a programação, foram entregues jalecos aos profissionais, simbolizando valorização, respeito e reconhecimento pelo compromisso, humanização e dedicação no atendimento à população.

A gestão municipal destacou a importância dos profissionais de enfermagem no fortalecimento da saúde pública em Aquidauana, ressaltando o papel essencial desses trabalhadores no cuidado diário da comunidade.

O evento também contou com uma homenagem especial à técnica de enfermagem Rosa Oshiro, carinhosamente conhecida como Dona Rosinha, profissional mais antiga da enfermagem da rede municipal de saúde. Emocionada, ela recebeu o reconhecimento de colegas e gestores pela trajetória de dedicação e serviço prestado à população aquidauanense.

A Prefeitura de Aquidauana reforçou seu compromisso com a valorização dos profissionais da saúde e anunciou que novas ações de reconhecimento e qualificação da categoria serão implementadas ao longo do ano.

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