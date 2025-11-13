Saúde de Aquidauana realiza palestras sobre prevenção em Taunay e Cipolândia

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Taunay e Cipolândia realizaram ontem (12), ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata e do câncer bucal, em referência às campanhas Novembro Azul e Novembro Vermelho.



Na ESF de Taunay, a atividade foi coordenada pela enfermeira Juliana Ferreira. As palestras foram conduzidas pelo médico Eduardo Moraes dos Santos, que tratou do tema “Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Próstata”, e pela dentista Lívia Cristine, que apresentou informações relacionadas ao diagnóstico do câncer bucal. Durante o encontro, foram abordadas orientações sobre exames preventivos e sobre a busca por atendimento médico periódico.



Na ESF Cipolândia, a ação foi coordenada pela enfermeira Maria da Glória. A médica Maria do Socorro conduziu a palestra “Quebrando Tabus”, que tratou de temas como vasectomia, câncer de próstata, a realização do exame PSA e questões relacionadas à saúde mental masculina. A dentista Nadiele Arakaki apresentou orientações sobre prevenção ao câncer bucal, com foco nos cuidados básicos de saúde bucal.



As campanhas Novembro Azul e Novembro Vermelho têm como objetivo reforçar práticas de prevenção e estimular o diagnóstico precoce de doenças que atingem o público masculino, incentivando o autocuidado e o debate sobre temas de saúde.

