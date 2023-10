Saúde do Trabalhador realiza atividade para profissionais indígenas

Durante o mês de setembro, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador promoveu um encontro de trabalhadores da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) , do polo e das aldeias, como atividade voltada à saúde mental desses trabalhadores.

A campanha "Setembro Amarelo" foca o enfrentamento e prevenção ao suicídio, situação que acomete a população e, claro, precisa ser trabalhada em todos os setores, para que se quebre o tabu sobre esse assunto e, com isso, mais pessoas saibam como ajudar ou procurar ajuda nesses casos.

Na oportunidade, a psicóloga Angelita Garcia abordou aspectos do relacionamento em equipe, da valorização pessoal e na autoavaliação quanto a necessidade de ajuda profissional. Durante a explanação, um questionário foi aplicado para que fossem detectadas situações pessoais que possam contribuir com o adoecimento do trabalhador e que possibilitem a intervenção antes de um quadro de agravamento.

Além do polo central, as aldeias Ipegue, Imbirussu, Lagoinha, Água Branca, Bananal, Morrinho, Colônia Nova, Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho participaram da atividade e, na oportunidade, também trouxeram demandas de saúde mental que poderão ser trabalhadas em conjunto com a gestão da SESAI.

Em nota, a equipe da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador agradeceu ao apoio e participação dos profissionais.