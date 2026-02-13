Saúde e educação indígena de Aquidauana recebem promessa de investimento

Anúncio do deputado federal Geraldo Resende foi feito durante assinatura da ordem de serviço para a Clínica da Mulher
O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu o apoio e ressaltou a importância das parcerias / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O deputado federal Geraldo Resende confirmou, na tarde desta quinta-feira (12), a destinação de novos recursos para áreas prioritárias da gestão municipal de Aquidauana: a saúde e a educação. O anúncio ocorreu durante o ato de assinatura da ordem de serviço para a construção da Clínica da Mulher, ao lado da Prefeitura, e contou com as presenças do prefeito Mauro do Atlântico, do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, dos vereadores Everton Romero (presidente da Câmara) e Renato Bossay, além de outras autoridades e lideranças.
Para a educação, especialmente a indígena, foram garantidos aproximadamente R$ 4 milhões destinados à construção de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Um será erguido na Aldeia Ipegue e outro na Aldeia Limão Verde. Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Novo PAC Educação, e do Governo do Estado, que ficará responsável pela execução das obras.
A iniciativa representa um avanço importante para a educação na primeira infância nas comunidades indígenas de Aquidauana, garantindo estrutura adequada, ambiente seguro e melhores condições de aprendizado desde os primeiros anos de vida.
Segundo o deputado Geraldo Resende, está sendo organizada a vinda do ministro da Educação a Mato Grosso do Sul para o lançamento oficial dessas obras em Aquidauana e em outros cinco municípios, que também serão contemplados com CMEIs em aldeias indígenas.
"A educação transforma vidas, e investir na primeira infância é garantir um futuro melhor para todos. Esses centros vão oferecer estrutura digna e oportunidades reais de desenvolvimento para as crianças das aldeias", destacou o parlamentar.
Na área socioassistencial da saúde, o deputado anunciou ainda a destinação de R$ 1 milhão para a Associação Pestalozzi, com previsão de liberação da emenda até junho, para a aquisição de um ônibus adaptado que será utilizado no transporte e atendimento dos pacientes da instituição. O anúncio dessa emenda foi comemorado por mães e profissionais durante uma visita do deputado, do prefeito e de vereadores à associação.
“Recebemos essa notícia com muita alegria e gratidão. Esse recurso para a compra do novo ônibus adaptado vai transformar a nossa rotina, garantindo mais segurança, conforto e dignidade no transporte dos nossos alunos e pacientes. Agradecemos ao deputado Geraldo Resende e ao prefeito Mauro e toda equipe da Saúde Municipal por nos ajudarem, por esse olhar sensível e por apoiarem uma causa tão importante para nossas famílias", afirmou a diretora Fátima Mito.
"Sou médico e sei o quanto esse suporte faz diferença no dia a dia das pessoas com deficiência e de suas famílias. A Pestalozzi realiza um trabalho sério e essencial, e fico feliz em poder contribuir para fortalecer esse atendimento", afirmou Geraldo Resende.
O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu o apoio e ressaltou a importância das parcerias. "Receber esses recursos é motivo de grande alegria, porque são investimentos que chegam diretamente para melhorar a vida da nossa população. Agradeço ao deputado Geraldo Resende pelo empenho e pela parceria constante com Aquidauana, ajudando nossa gestão a garantir avanços em áreas tão importantes como saúde e educação", destacou.
As novas conquistas reforçam o pacote de investimentos destinados ao município, ampliando o acesso a serviços essenciais e promovendo melhorias concretas na qualidade de vida da população aquidauanense.
