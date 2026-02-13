Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 15:39

Buscar

Últimas notícias
X
Gestão

Saúde e educação indígena de Aquidauana recebem promessa de investimento

Anúncio do deputado federal Geraldo Resende foi feito durante assinatura da ordem de serviço para a Clínica da Mulher

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 11:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu o apoio e ressaltou a importância das parcerias / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O deputado federal Geraldo Resende confirmou, na tarde desta quinta-feira (12), a destinação de novos recursos para áreas prioritárias da gestão municipal de Aquidauana: a saúde e a educação. O anúncio ocorreu durante o ato de assinatura da ordem de serviço para a construção da Clínica da Mulher, ao lado da Prefeitura, e contou com as presenças do prefeito Mauro do Atlântico, do vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, dos vereadores Everton Romero (presidente da Câmara) e Renato Bossay, além de outras autoridades e lideranças.

Para a educação, especialmente a indígena, foram garantidos aproximadamente R$ 4 milhões destinados à construção de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Um será erguido na Aldeia Ipegue e outro na Aldeia Limão Verde. Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Novo PAC Educação, e do Governo do Estado, que ficará responsável pela execução das obras.

A iniciativa representa um avanço importante para a educação na primeira infância nas comunidades indígenas de Aquidauana, garantindo estrutura adequada, ambiente seguro e melhores condições de aprendizado desde os primeiros anos de vida.

Segundo o deputado Geraldo Resende, está sendo organizada a vinda do ministro da Educação a Mato Grosso do Sul para o lançamento oficial dessas obras em Aquidauana e em outros cinco municípios, que também serão contemplados com CMEIs em aldeias indígenas.

"A educação transforma vidas, e investir na primeira infância é garantir um futuro melhor para todos. Esses centros vão oferecer estrutura digna e oportunidades reais de desenvolvimento para as crianças das aldeias", destacou o parlamentar.

Na área socioassistencial da saúde, o deputado anunciou ainda a destinação de R$ 1 milhão para a Associação Pestalozzi, com previsão de liberação da emenda até junho, para a aquisição de um ônibus adaptado que será utilizado no transporte e atendimento dos pacientes da instituição. O anúncio dessa emenda foi comemorado por mães e profissionais durante uma visita do deputado, do prefeito e de vereadores à associação.

“Recebemos essa notícia com muita alegria e gratidão. Esse recurso para a compra do novo ônibus adaptado vai transformar a nossa rotina, garantindo mais segurança, conforto e dignidade no transporte dos nossos alunos e pacientes. Agradecemos ao deputado Geraldo Resende e ao prefeito Mauro e toda equipe da Saúde Municipal por nos ajudarem, por esse olhar sensível e por apoiarem uma causa tão importante para nossas famílias", afirmou a diretora Fátima Mito.

"Sou médico e sei o quanto esse suporte faz diferença no dia a dia das pessoas com deficiência e de suas famílias. A Pestalozzi realiza um trabalho sério e essencial, e fico feliz em poder contribuir para fortalecer esse atendimento", afirmou Geraldo Resende.

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu o apoio e ressaltou a importância das parcerias. "Receber esses recursos é motivo de grande alegria, porque são investimentos que chegam diretamente para melhorar a vida da nossa população. Agradeço ao deputado Geraldo Resende pelo empenho e pela parceria constante com Aquidauana, ajudando nossa gestão a garantir avanços em áreas tão importantes como saúde e educação", destacou.

As novas conquistas reforçam o pacote de investimentos destinados ao município, ampliando o acesso a serviços essenciais e promovendo melhorias concretas na qualidade de vida da população aquidauanense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Retiro de Carnaval 2026 será realizado em Aquidauana

Festa

1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Confira as vagas de emprego na Casa do Trabalhador para esta sexta-feira

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

Publicidade

Comemoração

Aniversariante realiza sonho ao conhecer base do SAMU em Aquidauana

ÚLTIMAS

Show

Bruno e Barreto comandam a grande noite de sábado no Carnalaço de Bonito

Conhecidos por sucessos que embalam o público sertanejo universitário em todo o país, os artistas prometem transformar a arena do Clube do Laço Nabileque em um grande espetáculo de música e animação.

Saúde

MS registra 79 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo