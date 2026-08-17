Saúde mantém atendimento em dia de ponto facultativo em Aquidauana

Posto da Estevão e Farmácia Municipal terão horários específicos nesta segunda-feira; decreto foi publicado na última semana
Posto da Estevão, em Aquidauana / Divulgação
Os serviços municipais de saúde de Aquidauana mantêm atendimento nesta segunda-feira (17), mesmo com o ponto facultativo decretado nas repartições públicas municipais após as comemorações pelos 134 anos de fundação do município.
Conforme informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), o Posto da Estevão, que reúne os ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogada Figueiredo, funciona das 07h às 11h e das 13h às 21h.
Já a Farmácia Municipal terá atendimento das 12h às 18h.
O ponto facultativo foi estabelecido pelo Decreto Municipal nº 113/2026, assinado pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e publicado na última semana, em razão da mobilização dos servidores durante a programação do aniversário de Aquidauana.
O expediente normal das repartições públicas municipais será retomado nesta terça-feira (18). A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais é exceção e seguirá as escalas definidas pela própria pasta.
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