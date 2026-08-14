Saúde manterá atendimento durante ponto facultativo em Aquidauana

Decreto é válido para a próxima segunda-feira; veja como fica
Farmácia Municipal funcionará durante toda a tarde da próxima segunda-feira / Divulgação
As repartições públicas municipais de Aquidauana terão ponto facultativo na segunda-feira (17), após as comemorações pelos 134 anos de fundação do município, celebrados neste sábado (15). A medida foi estabelecida pelo Decreto Municipal nº 113/2026, assinado pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB).
Assim, o expediente normal dos órgãos municipais será retomado na terça-feira (18). A exceção é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, que manterá suas atividades conforme escala definida pela pasta.
O decreto considera, entre outros fatores, a mobilização dos servidores municipais na organização da programação de aniversário de Aquidauana, que inclui o desfile cívico-militar, na manhã deste sábado, e a inauguração de obras públicas ao longo do mês.
Saúde terá atendimento
Apesar do ponto facultativo, os serviços municipais de saúde funcionarão normalmente na segunda-feira, conforme informou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento).
O Posto da Estevão, correspondente aos ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogado, terá atendimento das 07h às 11h e das 13h às 21h.
Já a Farmácia Municipal funcionará das 12h às 18h.
Operação
Operação Aeges 7 apreendeu celular, computador e mídias que passarão por perícia; caso ocorreu em Campo Grande
Tragédia em MS
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, na MS-168; passageiro conseguiu sair do veículo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS