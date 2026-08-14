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Decreto

Saúde manterá atendimento durante ponto facultativo em Aquidauana

Decreto é válido para a próxima segunda-feira; veja como fica

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/08/2026 às 15:31

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Farmácia Municipal funcionará durante toda a tarde da próxima segunda-feira / Divulgação

As repartições públicas municipais de Aquidauana terão ponto facultativo na segunda-feira (17), após as comemorações pelos 134 anos de fundação do município, celebrados neste sábado (15). A medida foi estabelecida pelo Decreto Municipal nº 113/2026, assinado pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB).

Assim, o expediente normal dos órgãos municipais será retomado na terça-feira (18). A exceção é a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, que manterá suas atividades conforme escala definida pela pasta.

O decreto considera, entre outros fatores, a mobilização dos servidores municipais na organização da programação de aniversário de Aquidauana, que inclui o desfile cívico-militar, na manhã deste sábado, e a inauguração de obras públicas ao longo do mês.

Saúde terá atendimento

Apesar do ponto facultativo, os serviços municipais de saúde funcionarão normalmente na segunda-feira, conforme informou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento).

O Posto da Estevão, correspondente aos ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogado, terá atendimento das 07h às 11h e das 13h às 21h.

Já a Farmácia Municipal funcionará das 12h às 18h.

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