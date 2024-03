SAV e Paróquia arrecadam dinheiro para compra de fraldas em Aquidauana

Divulgação

O SAV (Serviço de Animação Vocacional) e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição realizam uma campanha para a arrecadação de fraldas geriátricas para o asilo São Francisco em Aquidauana.



A coordenação do SAV irá fazer um pedido pela internet, de um modelo com 50 unidades com o melhor custo benefício.



Mas, para isso, precisa de doações. Qualquer valor será aceito e as doações podem ser feitas pelo PIX: 67996428215 - Idalino Goularte Junior. (Membro do núcleo do SAV).