Secretaria de Assistência Social de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

Artesanato de Bordado Livre está entre as alternativas de qualificação / Divulgação/Sebrae

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação. As oportunidades são para as capacitações "Passos para o Primeiro Emprego" e "Artesanato de Bordado Livre", ambos com vagas limitadas.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, no horário das 7h às 12h.

O curso "Passos para o Primeiro Emprego" será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro. Já o curso de "Artesanato de Bordado Livre" tem duração de quatro dias, ocorrendo de 10 a 13 de fevereiro.

A iniciativa visa proporcionar à população novas ferramentas para ingressar no mercado de trabalho ou gerar renda extra através do desenvolvimento de habilidades manuais. A oferta de cursos gratuitos faz parte da política municipal de incentivo à qualificação profissional e ao empreendedorismo, buscando fortalecer a economia local e a autonomia das famílias.

