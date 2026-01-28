Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 23:05

Buscar

Últimas notícias
X
Carreira

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

A iniciativa visa proporcionar à população novas ferramentas para ingressar no mercado de trabalho

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 19:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Artesanato de Bordado Livre está entre as alternativas de qualificação / Divulgação/Sebrae

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação. As oportunidades são para as capacitações "Passos para o Primeiro Emprego" e "Artesanato de Bordado Livre", ambos com vagas limitadas.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente à Escola CAIC, no horário das 7h às 12h.

O curso "Passos para o Primeiro Emprego" será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro. Já o curso de "Artesanato de Bordado Livre" tem duração de quatro dias, ocorrendo de 10 a 13 de fevereiro.

A iniciativa visa proporcionar à população novas ferramentas para ingressar no mercado de trabalho ou gerar renda extra através do desenvolvimento de habilidades manuais. A oferta de cursos gratuitos faz parte da política municipal de incentivo à qualificação profissional e ao empreendedorismo, buscando fortalecer a economia local e a autonomia das famílias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Treinamento

UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

Gestão estratégica

Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

Publicidade

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

ÚLTIMAS

Miranda

Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Corpo da vitima foi encontrada pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros

Trânsito

Fim do exame de baliza no pátio do Detran marca mudança no processo de habilitação

A prova passa a acontecer exclusivamente em percurso, em situações reais de tráfego, sob acompanhamento do examinador

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo