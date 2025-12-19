Secretaria de Educação de Aquidauana alerta para golpe virtual que usa nome da Reme

Para quem já pode ter sido vítima e forneceu dados, a recomendação é que a pessoa procure a Polícia Civil / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana emitiu um alerta urgente à população sobre um golpe que está sendo aplicado por meio de aplicativos de mensagem. Circula nas plataformas uma informação falsa sobre um suposto "Programa de Educação Continuada" autorizado pela administração municipal.

Em nota oficial, a pasta nega qualquer envolvimento com a mensagem fraudulenta e reforça que não autorizou contatos telefônicos ou por mensagem privada para divulgar programas ou coletar dados. A secretaria também esclarece que não solicita informações pessoais, documentos ou qualquer dado por WhatsApp.

A comunicação classifica o conteúdo que vem sendo disseminado como uma clara tentativa de golpe. A orientação às famílias, estudantes e profissionais da educação é direta: não respondam às mensagens, não forneçam qualquer tipo de informação pessoal e bloqueiem imediatamente o número de origem do contato.

Para quem já pode ter sido vítima e forneceu dados, a recomendação é que a pessoa procure a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e tomar as providências legais cabíveis.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que todos os comunicados oficiais sobre programas, matrículas, editais ou qualquer assunto relacionado à rede são feitos exclusivamente pelos canais oficiais da Prefeitura de Aquidauana, como site institucional e redes sociais verificadas. A população deve desconfiar de qualquer contato não solicitado que use o nome da administração municipal.

