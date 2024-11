Secretaria de Produção e Pantabio fazem visita técnica aos produtores do Indaiá IV

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Produção, com parceria da equipe de técnicos da Startup Pantabio, da UEMS, na tarde de ontem, 21, visitaram os produtores de abacaxi e hortas, do Assentamento Indaiá IV.

A Pantabio é uma Startup que foca no melhoramento das práticas agrícolas por meio do uso de Trichoderma, um fungo benéfico que atua como bioagente no solo.

Recentemente, a Pantabio firmou uma parceria a Secretaria de Produção, visando implementar programas de capacitação para os agricultores da região. Essa colaboração tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre o uso do Trichoderma e outras práticas sustentáveis que podem potencializar a produtividade do abacaxi e outros produtos.

Na última visita realizada no dia 08, a equipe fez um questionário para identificar os problemas de solo e, também, a coleta de material e retirada de plantas para pesquisa, ontem, retornaram para verificar a evolução da aplicação do bioagente, que tem se mostrado eficaz no crescimento da plantação e aumento da produtividade.

“Estamos ajudando os agricultores a integrar esses bioagentes em suas práticas diárias, promovendo uma agricultura mais sustentável. Além disso, a parceria busca estimular a economia local, incentivando a produção de alimentos de qualidade e a utilização de tecnologias que respeitam o meio ambiente”, afirmou o secretário de Produção – Cipriano Mendes.

Com a ação conjunta, espera-se não apenas um aumento na produtividade das plantações, mas também uma conscientização sobre a importância da biodiversidade e do uso de soluções biológicas na agricultura.

“Estamos montando um protocolo de manejo de doenças e pragas, para melhorar a produção, ser mais sustentável e com mais segurança. Acredito que seguindo o plano, em 6 meses vamos ter um upgrade na produção. Então estamos levando assistência, inovação para agricultura familiar”, disse o sócio fundador da Startup Pantabio – Prof. Dr. Tiago Calves.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana