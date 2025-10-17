Secretaria de Saúde de Aquidauana inicia projeto de oficina culinária quinzenal

A iniciativa é conduzida pela Equipe Multidisciplinar da pasta e busca incentivar uma relação equilibrada com a alimentação
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana iniciou um projeto quinzenal de oficina culinária voltado à promoção de hábitos alimentares saudáveis. A iniciativa é conduzida pela Equipe Multidisciplinar da pasta e busca incentivar uma relação equilibrada com a alimentação, unindo conhecimento e prática no preparo de receitas nutritivas.
A primeira oficina foi realizada na quarta-feira (15), com atividades voltadas ao uso de alimentos in natura e ao resgate do preparo caseiro. Os participantes acompanharam o preparo de receitas simples, como panqueca de cenoura e torta de legumes, utilizando temperos naturais e ingredientes de fácil acesso.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, o projeto busca incentivar práticas alimentares conscientes e voltadas à prevenção de doenças crônicas.
“Com essas oficinas, queremos transformar a maneira como as pessoas se relacionam com a comida, priorizando a saúde e o bem-estar, especialmente de quem convive com diabetes, hipertensão e obesidade”, afirmou.
As nutricionistas Carolina Laís dos Santos e Bianca Freitas, coordenadoras da atividade, destacam que o objetivo é capacitar os participantes para que incorporem hábitos mais saudáveis no dia a dia.
“Ao ensinar receitas simples e nutritivas, oferecemos uma ferramenta de prevenção e controle de doenças, além de estimular o prazer de cozinhar com qualidade”, explicaram.
As oficinas acontecem às quartas-feiras, a cada 15 dias, na sede da Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodô). Cada turma tem duração de dois meses.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na sede da equipe.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Economia
Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira
Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC
PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana
Serviços
Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h
Polícia
Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS