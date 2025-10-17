Secretaria de Saúde de Aquidauana inicia projeto de oficina culinária quinzenal

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana iniciou um projeto quinzenal de oficina culinária voltado à promoção de hábitos alimentares saudáveis. A iniciativa é conduzida pela Equipe Multidisciplinar da pasta e busca incentivar uma relação equilibrada com a alimentação, unindo conhecimento e prática no preparo de receitas nutritivas.



A primeira oficina foi realizada na quarta-feira (15), com atividades voltadas ao uso de alimentos in natura e ao resgate do preparo caseiro. Os participantes acompanharam o preparo de receitas simples, como panqueca de cenoura e torta de legumes, utilizando temperos naturais e ingredientes de fácil acesso.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, o projeto busca incentivar práticas alimentares conscientes e voltadas à prevenção de doenças crônicas.



“Com essas oficinas, queremos transformar a maneira como as pessoas se relacionam com a comida, priorizando a saúde e o bem-estar, especialmente de quem convive com diabetes, hipertensão e obesidade”, afirmou.



As nutricionistas Carolina Laís dos Santos e Bianca Freitas, coordenadoras da atividade, destacam que o objetivo é capacitar os participantes para que incorporem hábitos mais saudáveis no dia a dia.



“Ao ensinar receitas simples e nutritivas, oferecemos uma ferramenta de prevenção e controle de doenças, além de estimular o prazer de cozinhar com qualidade”, explicaram.



As oficinas acontecem às quartas-feiras, a cada 15 dias, na sede da Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodô). Cada turma tem duração de dois meses.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na sede da equipe.

