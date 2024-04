Secretaria Municipal de Educação tem nova gestora

Aconteceu na manhã de hoje, 04, a cerimônia de posse da nova gestora da Secretaria Municipal de Educação. No ato, o prefeito Odilon Ribeiro, deu posse a secretária Municipal de Educação – Luzia Eliete Flores Louveira da Cunha, que assume substituindo a professora Wilsandra de Lima Béda, que se ausenta do cargo para a disputa eleitoral.

Oportunamente, o chefe do executivo agradeceu a professora Wilsandra Béda, que ficou 3 anos à frente da secretaria, citou várias ações e investimentos feitos ao longo da sua gestão na pasta e afirmou que muitos avanços ainda podem ser alcançados.

“Obrigado, Wilsandra por ter cuidado com o coração da educação. São quase 7 mil alunos atendidos diariamente e vocês deram conta da demanda. Temos conquistas marcantes durante sua gestão, escolas reformadas, pagamos o Piso Salarial do Magistério, valorizamos os profissionais da SEMED e, com certeza, estamos oferecendo a melhor merenda, o melhor transporte, porque entendemos que a educação é essencial e as nossas crianças merecem o melhor”, pontuou Odilon.

Em sua fala, a professora Wilsandra Béda afirmou ter dado seu melhor a frente da pasta, buscando identificar as demandas de cada unidade escolar e comunidade. “Quando assumi nossos índices eram péssimos, pois havíamos saído de uma pandemia e tínhamos apenas 20% de nossas crianças alfabetizadas. Hoje, nossa realidade é outra, deixo a pasta com mais de 60% de alfabetização. Isso se deve a sua dedicação em querer melhorar a educação, somada ao empenho e trabalho de toda SEMED e a confiança e liberdade de trabalho que o prefeito Odilon nos deu em todos esses anos”, explicou Wilsandra.

Ao assinar a nomeação da secretária Luzia Cunha, o prefeito Odilon lembrou: “Luzia, você assume a SEMED agora muito mais capacitada e sei que dará continuidade ao trabalho desenvolvido pela Wilsandra. Conte conosco, temos certeza que vamos fazer um final de mandato com sucesso e fazer uma educação cada vez mais forte”.

Empossada, a secretária Luzia destacou: “estamos felizes com a educação municipal de hoje. Wilsandra, tenha certeza que você tocou o coração e a vida de muitas pessoas com seu trabalho, dedicação e amor pela educação. Sucesso e felicidade na nova jornada”.

Em nome do legislativo aquidauanense, o vereador Chico Tavares discorreu: “colocamos a Câmara de Aquidauana à disposição para a nova secretária, assim como sempre fizemos com a secretária Wilsandra. Aproveito para agradecer ao prefeito por todo investimento na educação, pois assim, estamos entre os 4 melhores municípios no ranking do Estado em valorização dos profissionais da educação e qualidade do ensino”.

Também participaram da cerimônia de posse, os vereadores: Anderson Meireles, Tião Melo, Reinaldo Kastanha, Valter Neves, Clériton Alvarenga, secretários municipais, Selma Suleiman (diretora-executiva do gabinete) e equipe da SEMED.

Luzia Cunha é professora concursada da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul desde 1989, já foi presidente do SIMTED, vice-presidente regional da FETEMS, foi secretária de Educação em Aquidauana e conta com 35 anos de experiência na educação, incluindo, cargos de direção e coordenação escolar. Luzia também foi vereadora e presidente da Câmara de Aquidauana e, atualmente, integrava a assessoria de gabinete do prefeito Odilon Ribeiro.