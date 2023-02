Secretaria realiza formação continuada para os profissionais da Rede Municipal

A formação continuada aconteceu no Auditório da Semed / Divulgação

A formação foi ministrada pelo Núcleo Pedagógico da Semed, objetivando alinhamento das ações para a Jornada Pedagógica com os professores que acontecerá no período de 15 a 18 de fevereiro de 2023.

Segundo a prefeitura, a formação continuada aconteceu no Auditório da Semed.

A Jornada Pedagógica terá como temas: desafios e metas do professor no contexto escolar; musicalização; a importância da avaliação diagnóstica no processo de ensino e aprendizagem; planejamento e recomposição de aprendizagem.

A Secretária Municipal de Educação, Profª Wilsandra Béda, acompanhou as formações e considera que o investimento em formações dos profissionais da educação, fortalecerá o ensino na Reme e refletirá na qualidade da educação.

Ontem (09), no período matutino, a formação teve como público-alvo os professores formadores. Já no período da tarde, a formação foi voltada para os coordenadores e diretores.