Secretarias discutem ações para implantar residência terapêutica em Aquidauana

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, participou do encontro com as coordenadoras da Secretaria de Estado de Saúde / Divulgação

Uma reunião sobre o projeto de implantação de uma casa para residência terapêutica e do centro de atendimento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi realizada na última sexta-feira (3), em Aquidauana. A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, participou do encontro com as coordenadoras da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS), Liliane Pinho Almeida - da linha de cuidado do Autismo e do Estado, e Daianny Garcia, da rede de atenção Psicossocial do Estado.

A assessora técnica da Saúde, Naína Rivero, o coordenador do núcleo de média e alta complexidade, Felipe Cabreira e a coordenadora do Programa Saúde Mental, Danieli Garcia participaram da reunião. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana em conjunto com a SES-MS estão alinhando ações para que o município possa oferecer um local adequado de moradia para os pacientes com transtornos mentais graves que, exclusivamente, não tenham família e residência e nem condições para morar sozinhos, e que serão assistidos pela equipe do CAPS. Já para os pacientes autistas, a Sesau está com projeto de implantar um centro especializado para oferecer serviços em saúde que visem auxiliar esses pacientes com TEA, a ter uma melhor qualidade de vida e de desenvolvimento.