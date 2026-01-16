Secretário destaca apoio ao esporte na Copa Aquidauana

O Pantaneiro

A abertura da 5ª Copa Aquidauana 2026 – Copa Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, realizada no Dissidente Esporte Clube (DEC), também contou com a participação do secretário municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, Mauro Marino, que destacou o apoio da Prefeitura ao futebol amador e a importância do alinhamento entre as competições organizadas pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) e pela administração municipal.



Durante a cerimônia, Mauro Marino ressaltou a relevância da competição e o envolvimento das equipes participantes. “Estou feliz em participar dessa abertura, vendo o envolvimento da Liga, do presidente Adriano, e o trabalho para articular a participação das equipes. Esse foi um dos maiores desafios, junto com a integração das aldeias, que é muito importante dentro da competição”, afirmou.



O secretário também destacou as parcerias que contribuem para a realização do torneio e a homenagem prestada nesta edição. “A competição está contando com parcerias que vão dar apoio para garantir qualidade ao evento. Além disso, tem o toque humano da homenagem à Maria Tereza, que dá nome ao troféu que será disputado. A expectativa é de uma competição valorizada e bastante competitiva”, disse.



Mauro Marino explicou ainda que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer trabalha de forma integrada com a Liga para evitar conflitos no calendário esportivo. “Existe um alinhamento com o presidente da Liga para que as datas das competições sejam encaixadas. As competições da Liga terão seus períodos definidos, e nós também estamos fechando o calendário da SEMEL para 2026”, comentou.



Segundo o secretário, o planejamento da pasta contempla ações tanto na área urbana quanto nas comunidades rurais e indígenas. “Vamos atender as competições da cidade, os jogos escolares e também integrar as aldeias, com um calendário específico voltado para elas e para os distritos. Vamos tomar todo o cuidado para não sobrepor eventos e garantir que o esporte em Aquidauana continue avançando”, concluiu.



A 5ª Copa Aquidauana reúne 19 equipes, incluindo clubes da cidade, da zona rural e times indígenas, e integra o calendário esportivo do município, com apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

