Secretário Mac morre e deixa Aquidauana em luto

Mac faleceu / Redes Sociais

Nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, a cidade de Aquidauana perdeu um de seus notáveis líderes com o falecimento do Secretário de Infraestrutura, Archibald Joseph Lafayette Stockler Macintyre, o conhecido Mac, aos 78 anos. A notícia foi confirmada pelo prefeito Odilon Ribeiro em suas redes sociais.

"Agora, você foi descansar ao lado do nosso Deus. Como diz a Bíblia, você 'combateu o bom combate!' Nosso coração está muito triste, perdemos o nosso querido Mac, uma pessoa de uma índole primorosa, um amigo e um profissional que nunca teve preguiça e nunca disse que era impossível de se fazer algo. Mac sempre topou os desafios do serviço público, nas obras, nas muitas missões que confiamos a ele", disse o prefeito em sua homenagem.

Outro aquidauanense que lamentou foi Alex Mello, que se despediu através de uma mensagem em suas redes sociais. "É meu amigo, hoje é um dia muito triste, perdemos um grande amigo. O secretário com o nome mais difícil de falar, por isso carinhosamente era chamado de Mac. Por muitos anos tive o privilégio de trabalhar ao seu lado. Quero sempre ter sua imagem sorridente e alegre, um bom papo, sempre à disposição de ajudar", disse Mello.

Mac Macintyre era conhecido não apenas por sua dedicação ao desenvolvimento e obras de Aquidauana, mas também por sua personalidade afável e sua capacidade de unir as pessoas no prol do bem comum. Sua partida deixa um vazio na administração municipal e na comunidade em geral.

Mac era engenheiro e dedicou uma vida para a cidade de Aquidauana.

O velório e o sepultamento de Mac Macintyre ainda terá o local e horário divulgados.

O Pantaneiro lamenta e encaminha condolências à família.