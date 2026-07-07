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PANTANAL TECH 2026

Sectur de Aquidauana lança Observatório para fortalecer planejamento e atrair investimentos

Ferramenta apresentada durante a Pantanal Tech 2026 vai orientar políticas públicas, impulsionar o turismo e ampliar a competitividade do município

Redação

Publicado em 07/07/2026 às 05:29

Atualizado em 07/07/2026 às 05:43

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O Pantaneiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana apresentou, durante a programação da Pantanal Tech 2026, o Observatório do Turismo de Aquidauana (Espia), uma plataforma de inteligência turística criada para fortalecer o planejamento do setor por meio da análise de dados e indicadores. A ferramenta passa a integrar a estratégia da administração municipal para consolidar Aquidauana como um destino cada vez mais competitivo e preparado para receber investimentos.

O lançamento marca um novo momento para a gestão do turismo no município, que passa a contar com informações qualificadas sobre fluxo de visitantes, perfil dos turistas, meios de hospedagem, gastronomia, atrativos, calendário de eventos e indicadores econômicos, permitindo que as decisões da Secretaria sejam tomadas com base em evidências.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, o Observatório representa um avanço na forma como o município planeja e desenvolve o turismo.

"O Observatório do Turismo é uma ferramenta que permitirá à Secretaria compreender com mais precisão como o turismo acontece em Aquidauana. Internamente, ele nos ajuda a entender os dados e transformar essas informações em decisões mais eficientes. Externamente, oferece aos investidores e empreendedores uma visão clara do potencial turístico do município", destacou.

Segundo o secretário, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com um turismo organizado, sustentável e voltado ao desenvolvimento econômico, oferecendo mais segurança para o planejamento de ações, eventos e investimentos.

A diretora municipal de Turismo, Aline Bezerra, destaca que a nova plataforma também fortalece o trabalho técnico desenvolvido pela Secretaria, permitindo acompanhar o comportamento do setor e identificar novas oportunidades para o município.

"Ter acesso a dados confiáveis nos permite planejar com mais eficiência, direcionar investimentos e fortalecer nossos atrativos turísticos. O Observatório será uma ferramenta estratégica para ampliar a promoção de Aquidauana, apoiar os empreendedores e consolidar o município como referência em turismo de natureza, cultura e experiências no Pantanal", afirmou.

O Espia foi desenvolvido dentro do projeto Aquidauana, Destino Inteligente, uma das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), elaborado por meio do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Aquidauana.

Durante o lançamento, o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, destacou que a implantação do Observatório representa mais uma ação estruturante prevista no Plano de Desenvolvimento Municipal.

"O turismo é uma das principais vocações econômicas de Aquidauana e esse instrumento representa uma ação estruturante para esse desenvolvimento. A partir de agora, as decisões relacionadas ao turismo passam a ser tomadas com base em dados e evidências, fortalecendo as políticas públicas e aumentando a efetividade das ações voltadas ao setor", afirmou.

Além de subsidiar a gestão pública, o Observatório também será uma importante fonte de informações para empresários, investidores e empreendedores interessados no potencial turístico de Aquidauana. A expectativa é de que a ferramenta contribua para ampliar oportunidades de negócios, fortalecer a governança do setor e impulsionar segmentos como o turismo de natureza, o turismo de experiência, a gastronomia regional e a valorização do patrimônio cultural.

Com o lançamento do Espia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reforça sua estratégia de desenvolver políticas públicas baseadas em inteligência e inovação, transformando informações em ações capazes de fortalecer o turismo como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico sustentável de Aquidauana.

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