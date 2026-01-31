Sede da Associação de Moradores de Piraputanga será reformada

Assessoria de imprensa

Em reunião realizada entre a Prefeitura de Aquidauana e a diretoria da Associação de Moradores, o prefeito anunciou a revitalização da sede da Associação de Moradores de Piraputanga. O espaço, que fica localizado na avenida principal, quase em frente ao Pira Restaurante, estava desativado e sem receber manutenção há cerca de 15 anos.

A reforma vai transformar o local em um novo ponto de convivência da comunidade. O projeto prevê a construção de banheiros, cozinha, bar, salão de festas e varanda, permitindo que o espaço volte a ser utilizado para encontros, atividades comunitárias e atendimentos à população.

De acordo com o prefeito, a obra será realizada com recursos viabilizados pelo deputado federal Beto Pereira, atendendo a uma solicitação do Executivo municipal e do vereador Montana.

“Vamos devolver à Associação e aos moradores um espaço bonito, reformado, que eles tanto querem de volta para suas atividades e reuniões”, destacou o prefeito.