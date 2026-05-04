Sede do DEC Esporte Clube ganha novo piso e iluminação do campo

Prefeitura de Aquidauana

O Dissidente Esporte Clube (DEC), tradicional instituição de Aquidauana que atua na promoção do esporte e lazer, celebrou mais uma importante conquista na noite do último sábado (02). Em evento festivo, o clube inaugurou o novo piso do salão social e o moderno sistema de iluminação do campo de futebol, melhorias que beneficiam diretamente os associados e fortalecem as atividades esportivas e recreativas no local.

A programação de inauguração contou com uma série de atividades esportivas e momentos de confraternização. Abrindo as comemorações, foi realizada uma partida amistosa na categoria sub-17, reunindo as equipes da SEDUC de Anastácio e uma seleção da Aldeia Limão Verde.

Na sequência, os sócios do clube participaram de um animado quadrangular de futebol, reforçando o espírito de integração e valorização do esporte local. Encerrando a noite, foi servido um jantar de confraternização entre os presentes.

O prefeito Mauro do Atlântico esteve presente na cerimônia e destacou a relevância do investimento para o fortalecimento do esporte no município. “É uma grande satisfação ver o Dissidente Esporte Clube avançando com melhorias que proporcionam mais qualidade, segurança e incentivo à prática esportiva. A Prefeitura de Aquidauana segue comprometida em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar da população e o desenvolvimento do esporte em nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Também prestigiaram a inauguração o presidente do DEC, Almir Matos Calves, o vereador anastaciano João Batista Macalé (presidente de honra do clube), o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana - vereador Everton Romero, o vereador Genivaldo Montana, o presidente do SIMTED - Chico Tavares, o secretário municipal de Esporte e Lazer - Mauro Marino, além de desportistas e sócios da entidade.

A conquista do novo piso do salão contou com a parceria da Prefeitura de Aquidauana. Já o sistema de iluminação teve apoio do Governo do Estado, por meio da SETESC e da Fundesporte. A implantação do sistema de iluminação do campo é resultado do empenho conjunto da diretoria e dos sócios do clube, em articulação com a Fundesporte.

As melhorias representam um avanço significativo na estrutura do DEC, reafirmando o papel da instituição como referência no incentivo ao esporte e na promoção de momentos de lazer e integração para a comunidade aquidauanense.