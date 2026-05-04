Acessibilidade

04 de Maio de 2026 • 16:26

Buscar

Últimas notícias
X
AQUIDAUANA

Sede do DEC Esporte Clube ganha novo piso e iluminação do campo

Em evento festivo, o clube inaugurou o novo piso do salão social e o moderno sistema de iluminação do campo de futebol, melhorias que beneficiam diretamente os associados e fortalecem as atividades esportivas e recreativas no local.

Prefeitura de Aquidauana

Publicado em 04/05/2026 às 15:01

Atualizado em 04/05/2026 às 15:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeitura de Aquidauana

O Dissidente Esporte Clube (DEC), tradicional instituição de Aquidauana que atua na promoção do esporte e lazer, celebrou mais uma importante conquista na noite do último sábado (02). Em evento festivo, o clube inaugurou o novo piso do salão social e o moderno sistema de iluminação do campo de futebol, melhorias que beneficiam diretamente os associados e fortalecem as atividades esportivas e recreativas no local.

A programação de inauguração contou com uma série de atividades esportivas e momentos de confraternização. Abrindo as comemorações, foi realizada uma partida amistosa na categoria sub-17, reunindo as equipes da SEDUC de Anastácio e uma seleção da Aldeia Limão Verde.

Na sequência, os sócios do clube participaram de um animado quadrangular de futebol, reforçando o espírito de integração e valorização do esporte local. Encerrando a noite, foi servido um jantar de confraternização entre os presentes.

O prefeito Mauro do Atlântico esteve presente na cerimônia e destacou a relevância do investimento para o fortalecimento do esporte no município. “É uma grande satisfação ver o Dissidente Esporte Clube avançando com melhorias que proporcionam mais qualidade, segurança e incentivo à prática esportiva. A Prefeitura de Aquidauana segue comprometida em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar da população e o desenvolvimento do esporte em nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Também prestigiaram a inauguração o presidente do DEC, Almir Matos Calves, o vereador anastaciano João Batista Macalé (presidente de honra do clube), o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana - vereador Everton Romero, o vereador Genivaldo Montana, o presidente do SIMTED - Chico Tavares, o secretário municipal de Esporte e Lazer - Mauro Marino, além de desportistas e sócios da entidade.

A conquista do novo piso do salão contou com a parceria da Prefeitura de Aquidauana. Já o sistema de iluminação teve apoio do Governo do Estado, por meio da SETESC e da Fundesporte. A implantação do sistema de iluminação do campo é resultado do empenho conjunto da diretoria e dos sócios do clube, em articulação com a Fundesporte.

As melhorias representam um avanço significativo na estrutura do DEC, reafirmando o papel da instituição como referência no incentivo ao esporte e na promoção de momentos de lazer e integração para a comunidade aquidauanense.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

BEM ESTAR ANIMAL

Prefeitura de Aquidauana encerra Abril Laranja

Campanha é encerrada com ações de conscientização no município de prevenção e combate aos maus-tratos contra os animais,

CULTURA

Trio Pai D2 encanta público na Noite Cultural de Anastácio

Publicidade

MEIO AMBIENTE

Aquidauanense encontra Jiboia escondida no quintal após desaparecimento de codornas

ÚLTIMAS

CORUMBÁ

Motociclista fica ferido após colidir na traseira de caminhão estacionado

No local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais G.M., caída ao solo, consciente e orientada

TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após acidente em rotatória entre Corumbá e Ladário

Segundo relato do condutor do carro envolvido no acidente, o motociclista teria perdido o equilíbrio ao passar pela rotatória, vindo a cair na pista.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo