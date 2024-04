Seguem abertas as inscrições para o curso de tecelagem em Aquidauana

Divulgação

As inscrições para o curso de tecelagem manual de pente liço seguem abertas em Aquidauana. Qualquer morador com mais de16 anos pode se inscrever. O curso é gratuito.



As vagas são limitadas, com inscrições no Núcleo de Geração de Renda, em frente ao CAIC.



O curso será na sede da Equipe Multidisciplinar, o antigo Mercado Xodó, nos dias 22 a 26 de abril, das 7h às 11h, das 13h às 17h.