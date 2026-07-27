Céu deve permanecer com poucas nuvens durante todo o dia; não há previsão de chuva
Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana - Rua Duque de Caxias / O Pantaneiro
A semana começa com tempo firme em Aquidauana e região. Após o amanhecer com céu claro, a previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo desta segunda-feira (27), favorecendo a elevação das temperaturas durante a tarde.
De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 22°C nas primeiras horas do dia e 35°C no período vespertino. Apesar do calor, a sensação térmica prevista é de até 28°C. Não há previsão de chuva.
A umidade relativa do ar deve oscilar entre 77% nas primeiras horas da manhã e 36% à tarde, índice que exige atenção à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.
Os ventos sopram com velocidade média de oito quilômetros por hora, contribuindo para amenizar o calor em alguns momentos. O sol nasceu às 06h16 e deve se pôr às 17h23, enquanto a lua está na fase crescente.
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