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Meteorologia

Segunda amanhece parcialmente nublada e pode ter chuva em Aquidauana

Temperatura deve variar entre 21°C e 32°C, com possibilidade de pancadas e trovoadas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/08/2026 às 07:22

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Semana começa com expectativa de chuva em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com muitas nuvens e clima ameno nesta segunda-feira (10). A previsão indica um dia com períodos de sol e possibilidade de chuva durante a noite. Conforme o Climatempo, os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Durante a manhã, o céu carregado predomina, mas o sol aparece entre as nuvens ao longo do dia. À tarde, a previsão aponta para períodos de céu ensolarado com alternâcia de nebulosidade e temperaturas elevadas.

A mudança deve ocorrer à noite, quando são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em Aquidauana e região. A estimativa é de 1,1 milímetro de chuva, com 53% de possibilidade de precipitação.

A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 95%, enquanto os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 27 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h09 e se põe às 17h28. A lua segue na fase minguante.

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