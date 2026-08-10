Segunda amanhece parcialmente nublada e pode ter chuva em Aquidauana

Temperatura deve variar entre 21°C e 32°C, com possibilidade de pancadas e trovoadas
Semana começa com expectativa de chuva em Aquidauana e região / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com muitas nuvens e clima ameno nesta segunda-feira (10). A previsão indica um dia com períodos de sol e possibilidade de chuva durante a noite. Conforme o Climatempo, os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 32°C.
Durante a manhã, o céu carregado predomina, mas o sol aparece entre as nuvens ao longo do dia. À tarde, a previsão aponta para períodos de céu ensolarado com alternâcia de nebulosidade e temperaturas elevadas.
A mudança deve ocorrer à noite, quando são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em Aquidauana e região. A estimativa é de 1,1 milímetro de chuva, com 53% de possibilidade de precipitação.
A umidade relativa do ar deve variar entre 58% e 95%, enquanto os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 27 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 06h09 e se põe às 17h28. A lua segue na fase minguante.
DESPEDIDA
Durante grande parte de sua vida, morou na região das proximidades do antigo Clube dos Médicos de Aquidauana, onde era conhecida por moradores e pessoas que acompanharam sua trajetória.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
Programação definida
Campanha pelos 20 anos da Lei Maria da Penha será lançada na próxima quarta-feira; programação inclui palestra, apresentação artística e caminhada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS