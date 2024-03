Segunda etapa da Copa de Velocross será em agosto em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura

A segunda etapa da Copa Sul-mato-grossense de Velocross deverá acontecer no mês de agosto em Aquidauana. A competição deve integrar o calendário de comemorações do município.



Conforme divulgado pela prefeitura, o anúncio da segunda etapa foi realizado durante reunião entre o prefeito Odilon Ribeiro, o diretor-geral da Copa Sul-mato-grossense de Velocross, Fábio Barbier e o presidente da Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio - Joeder Rocha, o Ronaldinho.



O objetivo da reunião foi o de prestar agradecimento ao chefe do executivo municipal pelo apoio da 1ª etapa da Copa Sul-mato-grossense de Velocross, que aconteceu dias 02 e 03 de março em Aquidauana.



Fábio e Joeder destacaram a importância do apoio recebido da prefeitura para a realização do campeonato, afirmando que isso favorece a promoção e divulgação da modalidade, levando mais pessoas da comunidade para conhecer e prestigiar o velocross, além de ver de perto os pilotos da cidade em atuação.



Durante a reunião, os representantes do motociclismo fizeram a entrega de uma Comenda de Honra ao Mérito, como agradecimento e reconhecimento por parte da associação e da direção para a gestão municipal e secretarias.



Também estiveram presentes recebendo a comenda os secretários: Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Marcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), Ronaldo Ângelo (Planejamento Urbanismo), Cipriano Mendes (Produção), além de servidores secretarias que auxiliaram no evento.