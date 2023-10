Segunda-feira começa com calor extremo de até 41°C

Aquidauana terá a máxima de 41ºC / Ronald Regis / O Pantaneiro

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a previsão para esta segunda-feira (23) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. As temperaturas podem chegar até 44°C nas regiões pantaneira.

Em Aquidauana, mínima de 28°C e máxima de 41°C. De acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, ainda há possibilidades de pancadas de chuvas isoladas no Estado.

O que chama atenção é que o dia amanheceu marcando 29°C e com alerta de calor excessivo.

A umidade do ar deve continuar baixa, entre 15% e 35%. Os ventos podem chegar até 60 km/h, e pontualmente, com rajadas acima desta velocidade.