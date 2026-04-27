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Meteorologia

Segunda-feira começa com chuva e temperatura amena em Aquidauana

Previsão indica 14,5 mm de precipitação, com trovoadas ao longo do dia; temperaturas variam entre 23°C e 26°C

Da redação

Publicado em 27/04/2026 às 07:07

Atualizado em 27/04/2026 às 07:11

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O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma segunda-feira (27), de tempo chuvoso e trovoadas ao longo de todo o dia. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, a previsão indica precipitação de 14,5 mm, com 83% de chance de chuva, e temperaturas variando entre 23°C pela manhã e 26°C no período da tarde.

Durante a manhã, a temperatura se estabiliza em 23°C, com precipitação mais intensa. O pico de chuva deve ocorrer entre 9h e 12h, com acumulados de até 2,2 mm por hora, especialmente entre 12h e 13h.

A tarde registra temperaturas entre 24°C e 26°C, com ventos predominantemente de direção norte, noroeste e oeste, entre 2 km/h e 5 km/h. No final da tarde, há possibilidade de chuva moderada, com precipitação de até 2,5 mm prevista para as 18h.

À noite, as temperaturas caem para 23°C a 25°C, com possibilidade de chuva fraca persistente. Os ventos sopram de oeste, sudoeste e sul, com velocidades entre 3 km/h e 6 km/h.

A previsão para os próximos dias indica melhora gradual nas condições do tempo. Na terça-feira (28), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com pancadas de chuva apenas à noite, e temperaturas entre 21°C e 30°C. Na quarta (29) e quinta (30), a tendência é de sol com pancadas isoladas de chuva à tarde, com máximas de até 32°C. Na sexta-feira (1° de maio), o tempo firme predomina, com temperaturas entre 23°C e 36°C e ausência de chuva.

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