Segunda-feira de Carnaval será de temperaturas amenas em Aquidauana

Previsão / O Pantaneiro

A segunda-feira, 12, será de temperaturas amenas para Aquidauana e região. A previsão do tempo para Aquidauana elaborada pelo Climatempo indica um dia com variação de temperatura entre 23°C a 30°C, com uma elevada possibilidade de chuva, estimada em 90%. A condição do tempo prevista é de sol entre nuvens, com chance de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite.

Essa previsão sugere um dia com temperaturas amenas, o que pode proporcionar um clima agradável para atividades ao ar livre. No entanto, a alta probabilidade de chuva requer atenção especial por parte dos moradores e visitantes da região.