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Meteorologia

Segunda-feira será de calor com possibilidade de chuva em Aquidauana

Temperaturas variam entre 23°C e 35°C, com ventos fracos e céu nublado

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 07:06

Atualizado em 20/04/2026 às 07:09

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O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma segunda-feira (20) de calor intenso e possibilidade de chuva ao longo do dia. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, a previsão indica temperaturas entre 23°C pela manhã e 35°C no período da tarde, com predomínio de céu nublado.

O dia começa com possibilidade de chuva leve nas primeiras horas, com tendência de melhora no decorrer da manhã, quando o tempo pode ficar mais estável. O nascer do sol está previsto para as 10h29, e o pôr do sol ocorrerá às 22h01.

A manhã começa com temperaturas por volta de 23°C a 24°C, com possibilidade de chuva fraca. Por volta das 8h, os termômetros marcam cerca de 28°C, subindo para 32°C às 11h e atingindo o pico de 34°C a 35°C entre 12h e 14h.

No período da tarde, a temperatura máxima pode chegar a 35°C, com sensação térmica ainda maior devido à combinação de calor e umidade. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 23°C e 28°C, com céu nublado e possibilidade de chuva leve.

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