Segunda-feira será de calor intenso na região pantaneira

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta segunda-feira (25) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, devido a atuação de um bloqueio atmosférico que favorece altas temperaturas, porém não está descartada a ocorrência de pancadas de chuvas no estado.

As temperaturas podem atingir até 43°C, segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec, órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Além do tempo quente, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso é recomendável beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes do dia.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 27°C e máxima de 39°C; Aquidauana terá variação entre 27°C e 42°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 28°C e atinge os 43°C. No norte, Coxim terá 27°C cedo e alcançará os 41°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 24°C pela manhã e 40°C de tarde.