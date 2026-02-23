Segunda-feira será de céu nublado e possibilidade de chuva em Aquidauana

A previsão para hoje indica temperatura mínima de 23ºC e máxima que pode chegar aos 32ºC.
Aquidauana começou esta segunda-feira (23) com tempo nublado e clima mais ameno após a chuva registrada durante a noite de domingo e na madrugada. Em Camisão, distrito do município, a precipitação foi ainda mais intensa.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para hoje indica temperatura mínima de 23ºC e máxima que pode chegar aos 32ºC. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada.
Apesar da trégua no calor mais intenso, a orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que as condições de instabilidade podem provocar pancadas rápidas em pontos isolados do município.
